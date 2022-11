Ânimos aqueceram no balneário da Bélgica após derrota com Marrocos

JN Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo defesa do Benfica, Jan Vertonghen, enfrentou Eden Hazard e Kevin De Bruyne após a derrota da Bélgica com Marrocos, obrigando a uma reunião de emergência da comitiva belga para sanar a situação.

Que o ambiente no balneário da seleção belga não é o melhor já todos o sabíamos, mas, segundo o jornal "L'Equipe", a situação escalou além dos limites após a derrota, por 2-0, frente a Marrocos, na segunda jornada do Grupo F.

De acordo com o jornal francês, o antigo defesa do Benfica, Jan Vertonghen, trocou-se de razões com as estrelas Eden Hazard e Kevin De Bruyne, situação que obrigou Romelu Lukaku a intervir, para acalmar os ânimos.

PUB

Após o sucedido, a comitiva belga organizou uma reunião de emergência, na segunda-feira, para tentar sanar a situação, a poucos dias do decisivo duelo com a Croácia, que pode valer à Bélgica o apuramento para os oitavos de final do Mundial.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, Hazard garantiu, por sua vez, que "nada aconteceu no balneário depois do jogo com Marrocos" e até brincou com a situação.

"Não lutei com o Vertonghen, não sou estúpido: ele é maior do que eu. O Vertonghen pediu-me uma explicação. Disse-lhe, a rir, que ele já não era tão rápido, e ele concordou. Os jogadores conhecem-se e sabem que gosto de rir, mas também consigo ser sério", disse o médio do Real Madrid.

De recordar que Vertonghen já havia deixado uma indireta a De Bruyne, que tinha dito que a equipa belga está "velha demais" para poder ganhar o Mundial, no final do jogo com Marrocos.

"Suponho que também atacámos mal por sermos velhos na frente. Não criámos oportunidades suficientes e sofremos o mesmo golo duas vezes", reagiu Vertonghen, com uma ponta de ironia.