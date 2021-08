Aniversário de Herrera com presença de Messi mas sem Mbappé

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Ander Herrera celebrou os seus 32 anos no domingo e juntou alguns membros da equipa do PSG para festejar o aniversário, com destaque para as presenças e ausências.

Numa fotografia publicada no Instagram, Herrera agradece a presença de alguns membros da equipa na celebração do seu 32º aniversário. O que imediatamente captou a atenção dos adeptos foram as presenças de Lionel Messi e Sérgio Ramos, reforços do PSG recentemente contratados.

Por outro lado, há uma ausência de peso. Kylian Mbappé não marcou presença na festa do médio espanhol e nos comentários os aficionados especulam que o francês já está a caminho do Real Madrid. A realidade é que Mbappé foi assobiado no encontro de sábado frente ao Strasbourg quando o seu nome foi dito pelo 'speaker' do estádio. O avançado foi mencionado pelo presidente do PSG na conferência de apresentação de Messi e tem estado debaixo de olho dos adeptos por ainda não ter renovado contrato e poder sair do clube no final da época a custo zero.