Aniversário de Messi. Da invasão do quarto ao churrasco com a seleção

O internacional argentino Lionel Messi completou esta quinta-feira o 34.º aniversário junto com os colegas da seleção, que começaram a celebrar a data desde os primeiros minutos do dia.

O momento é de foco na Copa América, mas a seleção argentina não desperdiçou a oportunidade de estar toda reunida para comemorar o aniversário da sua grande estrela, que este ano não pôde partilhar o dia com a família.

Mas nem por isso, a data passou em claro.

Poucos instantes depois da meia-noite, os jogadores e staff da formação alviceleste, liderados por Kun Aguero, invadiram o quarto de Messi com um "cupcake" (queque) e uma vela para lhe cantar os parabéns e oferecer alguns presentes.

Um gesto que agradou bastante ao avançado, com a celebração a ser interrompida pouco depois, para umas merecidas horas de descanso.

No entanto, as comemorações não se ficaram por aqui. Depois do sono retemperado e do treino matinal, o craque teve direito a um churrasco ao almoço, no qual avançado Agüero e o central benfiquista Otamendi tomaram as rédeas da fogo e assumiram a tarefa de cozinhar para todos.

Mas anos sem bolo, não são anos e na hora da sobremesa não faltou o bolo de aniversário para Messi apagar as velas.