Anri Egutidze bronze na categoria de -81 kg nos Mundiais

O português Anri Egutidze conquistou esta quarta-feira a medalha de bronze em -81 kg dos Mundiais de judo, que decorrem em Budapeste, na Hungria, ao derrotar o uzbeque Sharofiddin Boltaboev, por waza-ari no prolongamento.

Egutidze, que está em lugar elegível para os Jogos Olímpicos (21.º geral, 15.º direto) e deverá subir no 'ranking' de apuramento, garantiu a primeira medalha portuguesa em Budapeste, depois de um quinto lugar de Joana Ramos (-52 kg) e um sétimo de Telma Monteiro (-57 kg).

O judoca do Benfica, de 25 anos, somou seis vitórias e uma derrota, sendo que no primeiro confronto da repescagem apurou-se diretamente para a discussão do bronze, devido a uma lesão do belga Sami Chouchi (15.º).