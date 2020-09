Ansu Fati é o mais jovem a marcar pela Espanha na vitória sobre a Ucrânia

JN/Agências Ontem às 22:31 Facebook

O avançado Ansu Fati, do Barcelona, tornou-se este domingo, com 17 anos e 311 dias, o mais jovem jogador a marcar um golo pela seleção espanhola, na vitória por 4-0 sobre a Ucrânia, na segunda jornada do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações.

No Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, Fati bateu o recorde de Errazquín, que conseguiu um hat-trick com 18 anos e 344 dias, frente à Suíça, a 1 de junho de 1925.

O jovem jogador do Barça, nascido em Bissau a 31 de outubro de 2002, faturou aos 32 minutos, no segundo jogo pela seleção espanhola, pela qual se estreou na quinta-feira, na Alemanha.

Quando Fati marcou, a formação espanhola já vencia por 2-0, graças a dois golos do central Sergio Ramos, jogador do Real Madrid, aos 3 e 29 minutos, o primeiro de penálti. Ferran Torres apontou o quarto golo.

Com este desfecho a Espanha lidera o grupo 4, com quatro pontos, mais um que o adversário da ronda.

No outro encontro do dia, a Suíça empatou, em casa, com a Alemanha a uma bola e somam ambos dois pontos. O tento dos germânicos foi apontado por Gundogan aos 14 minutos, com os helvéticos a igualarem no segundo tempo, por Widmer.

No Grupo 3 da Liga B, a Rússia venceu, fora, a Hungria, por 3-2, e lidera isolada, enquanto Sérvia e Turquia não foram além de um nulo.

No Grupo 4, o País de Gales ganhou, por 1-0, à Bulgária e comanda. Por seu lado, a Finlândia venceu (1-0) na República da Irlanda.

No Grupo 3 da Liga C, a Eslovénia venceu (1-0) na receção à Moldávia e a Grécia impôs-se na deslocação ao Kosovo (2-1) e dividem a liderança.

Na Liga D, as Ilhas Faroe foram a Andorra ganhar por 1-0 e estão no comando do Grupo 1. Já Malta e Letónia empataram a uma bola.