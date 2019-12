Ansu Fati renova com o Barcelona e fica com cláusula astronómica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:28 Facebook

Ansu Fati, uma das revelações do Barcelona, renovou esta quarta-feira com o clube catalão até 30 de junho de 2022 e ficou com uma cláusula de 100 milhões. Um valor astronómico que vai quadruplicar.

O avançado de 17 anos é a nova coqueluche do Barcelona: em agosto, com apenas 16 anos e 298 dias, foi lançado na equipa principal do Barcelona frente ao Bétis. Esteve 12 minutos em campo, mas foram os suficientes para se tornar no segundo mais jovem a vestir a camisola do clube catalão. mas os feitos não se ficaram por aqui. No jogo seguinte, frente ao Osasuna, o jogador fez o gosto ao pé e tornou-se no mais jovem a faturar pelo Barcelona.

Esta quarta-feira, Ansu renovou contrato até junho de 2022 e os valores são impressionantes: além de ver o contrato melhorado, ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros... que passará para 400 quando fizer 18 anos e assinar um contrato como jogador profissional.

Recentemente, a 20 de setembro, o Conselho de Ministros aprovou a proposta da ministra da Justiça, Dolores Delgado, e a atribuição, por decreto real, da nacionalidade espanhola, na sequência de um pedido submetido pela RFEF e apoiado pelo Conselho Superior de Desportos (CSD).

O avançado nasceu na Guiné-Bissau em 2002 e mudou-se para a Andaluzia com seis anos. Após dar os primeiros passos no Sevilha, foi contratado pelo Barcelona e, no início desta temporada, chegou à primeira equipa. Esta época, o internacional espanhol disputou 11 jogos e marcou dois golos.