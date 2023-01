Antecipação do jogo com Benfica revolta Paços de Ferreira

Vasco Samouco Hoje às 16:27 Facebook

O duelo a contar para a 20.ª jornada está agendado para 12 de fevereiro, mas a intenção da Comissão Permanente de Calendários é antecipá-lo para 26 de janeiro devido aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Paços de Ferreira não vai ficar calado nem quieto assim se confirme a antecipação do jogo com o Benfica, da 20.ª jornada do campeonato, como é intenção da Comissão Permanente de Calendários (CPC) da Liga de Clubes.

O encontro está agendado para 12 de fevereiro, mas é quase certa a possibilidade - que, a confirmar-se, será oficializada esta terça-feira - de o mesmo ser antecipado para 26 de janeiro, devido à participação das águias nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Desta forma, a equipa de Roger Schmidt não teria de jogar três dias antes de defrontar o Club Brugge, na primeira mão da eliminatória.

A intenção da CPC é essa mesma, proteger a equipa portuguesa que está nas competições europeias, algo que até está previsto no regulamento das competições. Por arrasto, as águias também não jogarão três dias depois de defrontar o Braga nos quartos de final da Taça da Portugal.

No entanto, a ideia está longe de agradar ao Paços de Ferreira, com os pacenses a sentirem que dessa forma seriam seriamente prejudicados. É que defrontar o Benfica a 26 de janeiro implicará à equipa de César Peixoto enfrentar três jogos em pouco mais de uma semana (Braga no dia 21, Benfica no dia 26 e Gil Vicente no dia 30).

Os pacenses, apurou o JN, consideram que essa calendarização pode ter consequências negativas na equipa, devido à exigência dos jogos, numa altura em que cada jogo e cada ponto são decisivos na luta do clube pela permanência. Por outro lado, defendem que a realização de três jogos seguidos em casa num espaço de tempo tão curto também terá implicações negativas no estado do relvado.

Em cima da mesa esteve a hipótese de o jogo se realizar a 23 de fevereiro, alternativa que era do agrado do Paços de Ferreira, mas o facto de ser dia de Liga Europa inviabilizou essa solução.

Recorde-se que já no jogo da primeira volta, no Estádio da Luz, referente à terceira jornada, aconteceu o mesmo, com o encontro a ser adiado devido ao play-off de apuramento para a Liga dos Campeões em que o Benfica defrontou o Dínamo Kiev.