Antero Henrique assume cargo de diretor desportivo da liga do Catar

Português dará apoio aos clubes locais na contratação de treinadores e jogadores estrangeiros.

Antero Henrique vai assumir o cargo de diretor desportivo do campeonato do Catar, anunciou a Qatar Stars League, em comunicado. O dirigente português, de 53 anos, vai apoiar os clubes locais na contratação de treinadores e jogadores estrangeiros.

Nas primeiras palavras após ter sido apresentado, Antero Henrique, que conta no currículo com passagens por F. C. Porto e PSG, espera ajudar a "elevar o nível do futebol e a reforçar a marca" das provas daquele país.

"A oportunidade que temos nas nossas mãos é única. Com uma política comum, baseada em sinergias e numa visão global, o futebol no Catar dará um passo em frente e será tomado como exemplo de qualidade, organização e modelo de negócios sustentável", acrescentou o dirigente.

Ahmed Abbaasi, diretor executivo da Qatar Stars League, fala na chegada de "um dos mais importantes diretores desportivos do mundo", que será peça fundamental na implementação de uma estratégia que visa "aumentar a competitividade e a qualidade do futebol" catari.