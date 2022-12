Antero Henrique desviado para "ajudar o Braga"

JN Hoje às 10:23 Facebook

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, revelou, ao jornal "L'Equipe", que Antero Henrique "vai ajudar o Braga", SAD da qual o Qatar Sports Investments (QSI), dono do clube francês, é proprietário de 21,67% das ações.

Após meses de rumores em torno de alegadas incompatibilidades entre Luís Campos e Antero Henrique na definição do projeto do PSG, Nasser Al-Khelaifi colocou um ponto final no caso.

O presidente do clube francês, detido pelo QSI, admitiu que "houve problemas entre Antero Henrique e Luís Campos, mas não é nada pessoal".

"De facto, cada um teve interferência no trabalho do outro e decidimos parar com isso. Antero fez um bom trabalho em vendas e empréstimos e o Luís também fez o seu trabalho. Mas é difícil ter duas cabeças", acrescentou o dirigente, que revelou que "Antero vai ajudar o Braga", sem pormenorizar em que áreas.

Em outubro de 2022, o QSI anunciou a compra de 21,67% das ações da SAD do Sporting de Braga.