Antes de nova queda, Miguel Oliveira queria ficar entre os 10 primeiros em Itália

JN/Agências Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) revelou que chegou a ter esperança de terminar o Grande Premio de Itália de MotoGP entre os 10 primeiros classificados, antes de uma queda forçar a desistência desta sexta prova do campeonato.

O piloto natural de Almada caiu sozinho a 13 voltas do final quando era 13.º classificado, depois de ter largado da 17.ª posição na prova em que regressava à competição após sofrer uma fratura no ombro esquerdo, no GP de Espanha, a 30 de abril.

"Estou feliz por ter regressado. Foi um fim de semana em que consegui evoluir. Tinha velocidade e ritmo. Mas não consegui terminar a corrida, o que foi uma pena", lamentou Oliveira, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa RNF Aprilia.

PUB

O piloto luso admitiu ter-se visto, durante a corrida deste domingo, vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), "numa posição em que podia almejar a um lugar no top 10" e estava "muito esperançado em consegui-lo".

"Afinal, esta foi apenas a minha segunda corrida longa do ano e estou satisfeito por ter conseguido fazer, pelo menos, metade dela e ser competitivo. O aspeto positivo é que temos outra corrida no próximo fim de semana", frisou.

O português espera aproveitar o GP da Alemanha para "dar a volta à situação" e "oferecer a toda a equipa o resultado que merecem".

Miguel Oliveira tem tido uma temporada acidentada nas seis provas já realizadas até ao momento.

Abalroado nos GP de Portugal e de Espanha, foi obrigado a falhar ainda o GP da Argentina pela lesão contraída em Portimão (nos tendões da perna direita) e o GP de França pela fratura no ombro esquerdo resultante da queda em Espanha.

O GP das Américas, em Austin, que terminou na quinta posição, foi a única corrida principal que terminou esta temporada, pois caiu sozinho esta tarde, em Itália.

Ao todo, na sua carreira em MotoGP (desde 2019), o piloto natural de Almada sofreu 13 quedas em corrida, sete delas provocadas por toques de adversários.

As restantes seis foram por ação do próprio Miguel Oliveira.

A outra desistência aconteceu por um problema técnico no pneu dianteiro.