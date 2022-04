Antevisão à jornada: a Champions no horizonte do dérbi

André Bucho Hoje às 12:02 Facebook

Se o Sporting vencer o Benfica garante o segundo lugar e a entrada direta na Liga dos Campeões. Empate histórico no clássico entre leões e águias em Alvalade, com 33 triunfos para cada equipa.

O dérbi de Lisboa é, sem margem para dúvidas, o jogo grande da jornada 30 da Liga, não só pelo caráter histórico, mas pelo fator decisivo que poderá ter no desfecho do campeonato. O Sporting segue no segundo lugar, a seis pontos do líder F. C. Porto e com nove de vantagem para o terceiro classificado, o Benfica. Vencer o eterno rival garante, assim, o segundo posto ao emblema de Alvalade, que ficaria com 12 pontos a mais que os encarnados e com vantagem no confronto direto, quando ficarão a faltar apenas quatro jornadas para o término da Liga, ou seja, com 12 pontos ainda em disputa. Isso garante ao Sporting a entrada direta na Champions.

Curiosidade, o dérbi poderá também dar vantagem a um dos grandes de Lisboa nos encontros para o campeonato em Alvalade. Em 87 anos de história de dérbis na casa do Sporting - o primeiro encontro decorreu no campeonato de 1934/35 e que terminou com vitória verde e branca por 3-1 -, existe um empate absoluto. São 33 vitórias para cada lado, com 125 golos marcados por cada clube, aos quais se juntam ainda 21 encontros que terminaram empatados no reino do leão.