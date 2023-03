Antevisão à jornada: Águia desfalcada procura manter o voo

Gonçalo Guedes e Roger Schmidt ausentes do jogo contra o Famalicão. Objetivo é pressionar o F. C. Porto.

Depois de um triunfo apertado em Vizela, o Benfica recebe, esta sexta-feira (21.15 horas, BTV), o Famalicão com intenção de vencer para pressionar o segundo classificado F. C. Porto, que apenas entra em campo no sábado. Gonçalo Guedes está lesionado e vai falhar o encontro, enquanto Roger Schmidt, castigado, não vai comparecer na conferência de antevisão.

Manter o bom momento de forma será importante, até porque os encarnados recebem o Brugge na terça-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Pela frente, vai estar um Famalicão que no encontro da primeira volta deu muito trabalho aos encarnados, apesar da derrota por 1-0.