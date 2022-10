Antevisão à jornada: Algarve tem sido feliz para o dragão

Última vez que o F. C. Porto perdeu pontos frente ao Portimonense foi em 1989. Alvinegros arrancaram bem.

Um dos destaques da jornada vai para a visita do campeão nacional F. C. Porto ao Portimonense. Os azuis e brancos, que ocupam o segundo posto, a três pontos do líder Benfica, defrontam uma equipa algarvia que arrancou o campeonato de forma muito positiva e ocupa o sexto posto, com 15 pontos, fruto de cinco vitórias e três derrotas.

Historicamente, as visitas a Portimão têm sido acessíveis para os dragões, que triunfaram nas últimas sete partidas, algumas por números expressivos, como o 5-1 em fevereiro de 2018 ou o 3-0 da temporada passada, repetindo o resultado de abril de 2019.