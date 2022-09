Antevisão à jornada: começar a retoma ou manter a onda

João Faria Hoje às 09:47 Facebook

Dragões tentam responder a fase de menor rendimento, frente a opositor com um percurso quase imaculado.

F. C. Porto e Sporting de Braga vão protagonizar, no Dragão, o duelo mais empolgante da oitava jornada. Os campeões nacionais, em terceiro lugar, recebem uma equipa que se encontra na segunda posição e tem tido um percurso quase perfeito, dado que apenas cedeu dois pontos, na ronda inaugural, com o Sporting.

Não sendo inédito é, contudo, raro que o F. C. Porto defronte o Braga em desvantagem pontual. Em termos de classificação final, tal só aconteceu uma vez (2009/10): os minhotos ficaram em segundo lugar (melhor classificação de sempre) e os azuis e brancos quedaram-se pela terceira posição, sendo que o campeão foi o Benfica.