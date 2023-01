Antevisão à jornada: Dragão à prova da sensação casapiana

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:21 Facebook

F. C. Porto quer continuar na perseguição ao Benfica. Casa Pia está no quinto lugar e é a equipa surpresa.

É um dos grandes jogos da 15.ª jornada e pode valer mais do que três pontos. O Casa Pia recebe no sábado o F. C. Porto, num duelo que coloca frente a frente uma das surpresas da época diante do campeão nacional. Os dragões não perdem há 11 jogos, desde a derrota com o Benfica, em outubro, e os "gansos" ocupam um impressionante quinto lugar na Liga.

A lesão de Evanilson desfalcou o ataque da equipa portista, mas Sérgio Conceição tem em Taremi uma das figuras do campeonato. O avançado iraniano chega a esta partida bastante motivado, depois de ter feito uma exibição de luxo diante do Arouca, na jornada passada, onde apontou três dos cinco golos da vitória dos dragões. O F. C. Porto vai entrar em campo já a saber do resultado que o líder Benfica fez em casa, contra o Portimonense, num duelo em que só um triunfo interessa. As águias perderam pela primeira vez na última jornada, diante do Braga, e qualquer ponto é importante para os dragões se aproximarem do primeiro lugar que, neste momento, está a cinco pontos de distância.