Antevisão à jornada: Dragão em busca de vincar a história

A terceira jornada aumenta a temperatura do campeonato 2022/23 com a realização do primeiro clássico da época. Depois do escaldante duelo de fevereiro, que terminou empatado a duas bolas e com cenas degradantes entre elementos das duas equipas dentro e fora do relvado, F. C. Porto e Sporting voltam a medir forças. A história favorece as ambições azuis e brancas, mas o equilíbrio tem crescido nos últimos anos.

No registo dos 22 jogos disputados na Invicta, para o campeonato já neste século, o F. C. Porto tem maioria absoluta dos sucessos, com 14 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, registadas nas épocas de 2006/07 e 2015/16.

Sérgio Conceição assumiu o leme azul e branco em 2017/18 e somou três triunfos consecutivos contra o leão, em casa, nos três primeiros duelos para a liga portuguesa, registando, depois, duas igualdades contra o Sporting já sob o comando de Ruben Amorim: um nulo em 2020/21 e o 2-2 de fevereiro deste ano. O treinador já defrontou a equipa verde e branca por 18 vezes a partir do banco portista, contando sete vitórias, nove empates e duas derrotas, mas os números são bem melhores quando se tem em conta apenas os dez jogos disputados no campeonato. Conceição nunca perdeu contra o Sporting na principal competição nacional, mas empatou mais vezes (seis) do que ganhou (quatro).