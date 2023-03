Antevisão à jornada: Dragões à procura da retoma em Trás-os-Montes

F. C. Porto defronta o Chaves sem João Mário e Uribe, que foram expulsos na partida com o Gil Vicente.

É urgente para o F. C. Porto regressar às vitórias. A derrota em casa diante do Gil Vicente permitiu ao Benfica isolar-se ainda mais no primeiro lugar, estando agora com uma vantagem de oito pontos, e os dragões precisam de um triunfo em Chaves para manter a perseguição às águias, que vão competir no dia anterior.

Sérgio Conceição não pode contar com os castigados Matheus Uribe e João Mário, que viram o cartão vermelho na receção ao Gil Vicente. Em dúvida continuam os avançados Gabriel Veron, Galeno e Evanilson. As indisponibilidades por motivos disciplinares devem fazer avançar o médio Grujic para o centro do terreno e na lateral direita sobra a dúvida se o treinador portista irá optar por Rodrigo Conceição ou pelo polivalente Pepê. O registo passado frente ao Chaves favorece o F. C. Porto, que venceu os últimos 10 confrontos, sendo que é preciso recuar até 1997 para ver a equipa minhota a roubar pontos aos dragões.