Antevisão à jornada: Fé portista no título à prova na pedreira

Prolongar em Braga o recorde de jogos sem perder na Liga também pode dar ao F. C. Porto o 30.º campeonato nacional.

Vencer em Braga é meio caminho andado para o F. C. Porto conquistar o 30.º campeonato da sua história, o 23.º sob a presidência de Pinto da Costa, e simultaneamente ampliar para 59 o recorde de jogos consecutivos sem perder para a Liga.

A vitória do Benfica sobre o Sporting aumentou a vantagem da equipa de Sérgio Conceição para nove pontos, quando estão em disputa apenas 12, e reforçou a fé portista na celebração do título. O que pode acontecer findo o encontro na Cidade dos Arcebispos. Para tal, basta que os dragões consigam fazer em Braga um resultado que venha a ser melhor que o do Sporting, que visita o Boavista já depois de concluído o jogo na "pedreira", uma vez que os leões têm vantagem no confronto direto.