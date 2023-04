Antevisão à jornada: galos "invictos" em casa testam águias

Adriano Rocha Hoje às 09:12 Facebook

Daniel Sousa ainda não perdeu em Barcelos desde que assumiu a equipa e vai pôr à prova momento do Benfica.

Eis o primeiro teste de fogo do Benfica nesta corrida final ao título. A visita ao Gil Vicente, equipa que não perde em casa desde que Daniel Sousa é o treinador - são oito os jogos invicto, com quatro vitórias (uma para a Taça da Liga) e quatro empates -, assume ainda maior importância já que depois se segue a tradicionalmente complicada receção ao Braga, o outsider nesta luta a três (Benfica e F. C. Porto) pelo campeonato.

As águias preparam o jogo de Barcelos com ânimo renovado, depois de terem conseguido voltar às vitórias na Liga frente ao Estoril, após duas derrotas seguidas (F. C. Porto e Chaves), que reduziram para quatro pontos a vantagem sobre os dragões, segundos, e para seis em relação ao Braga.