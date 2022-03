Dragões voltam a Paços de Ferreira, onde sofreram a última derrota do campeonato, já lá vão 52 jogos. Sporting recebe o Arouca sem margem de manobra e a olhar para dois rivais, com o Benfica a visitar Portimão ainda de olho no topo da classificação.

Paços de Ferreira - F. C. Porto

Domingo, 18 Horas, SportTV1