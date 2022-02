Antevisão à jornada: Musa e Darwin são promessa de golos

Vasco Samouco Hoje às 09:30 Facebook

Avançados Musa e Darwin estão em grande forma e perfilam-se como as principais armas de panteras e águias com necessidade de vitórias.

O Estádio do Bessa (sexta-feira, 20.15 horas, Sport TV) não vai encher no pontapé de saída da 23.ª jornada, mas o duelo 129 entra panteras e águias promete ou não fosse o palco boavisteiro um dos que mais dificuldades têm imposto aos benfiquistas. Na época passada, por exemplo, houve um 3-0 a favor dos axadrezados, vincando bem o equilíbrio existente sempre que este clássico do futebol português se disputa a Norte: nos últimos 20 jogos, há seis vitórias para cada lado. Desta vez, o confronto não apanha nem uns nem outros no melhor momento, mas quer Petit quer Nélson Veríssimo contam com argumentos de peso para sair por cima. Petar Musa e Darwin Nuñez vivem as melhores épocas das respetivas carreiras e inspiram cuidados de parte a parte.