Antevisão à jornada: Teste de fogo para guerreiros e dragões

Braga e F. C. Porto com muito em jogo na partida de cartaz da 25.ª jornada. Registo recente favorece minhotos.

Domingo é dia de jogo grande na Liga portuguesa, com a receção do Braga ao F. C. Porto. Ambas equipas têm muito em disputa, num desafio que tem sorrido aos arsenalistas nos últimos tempos.

A deslocação a Braga é sempre uma tarefa difícil, mas tem sido particularmente complicada para o F. C. Porto. Os arsenalistas já não perdem em casa contra os dragões desde 2019 - a última derrota foi em março desse ano - tendo conseguido duas vitórias e três empates dentro de portas. No passado recente, o Braga tem estado num bom nível com o F. C. Porto. Nos últimos 10 jogos disputados em todas as competições, os arsenalistas venceram cinco (inclusive uma Taça da Liga, em 2020), empataram dois e perderam três.