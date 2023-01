Antevisão à jornada: Vitória testa a bipolaridade azul

Minhotos não vencem há três jogos na Liga e o campeão nacional empatou dois dos últimos três encontros fora.

V. Guimarães - F. C. Porto

SPORT TV1

21/01 -20.30 HORAS



O Estádio D. Afonso Henriques é o palco do jogo de cartaz da última jornada da primeira volta do campeonato. Apesar de continuar a ocupar o sexto lugar, o V. Guimarães vive a pior crise de resultados de 2022/23 e tentará dar a volta perante um F. C. Porto que, esta temporada, tem sido muito irregular longe do Estádio do Dragão.

A equipa de Moreno Teixeira soma duas derrotas e um empate nos últimos três jogos na Liga portuguesa, mas o registo é ainda pior se juntarmos as outras competições: os minhotos não vencem há sete partidas, desde que bateram o Marítimo, na 13.a jornada. Depois das eliminações na Taça da Liga e na Taça de Portugal - esta com uma derrota dramática em Braga, por 3-2, após estar a vencer 2-0 até aos 81 minutos -, a esperança do Vitória em garantir um lugar nas provas europeias da próxima época depende do que fizer no campeonato, sendo que o atual sexto posto poderá abrir uma vaga.