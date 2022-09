Antevisão da jornada: panteras e leões em duelo de alto astral

Hoje às 08:25 Facebook

Eufórico com as vitórias na Champions, Sporting está proibido de ceder pontos no Bessa. Boavista em boa fase.

Boavista - Sporting

SPORT TV 1

Sábado - 20.30 HORAS

Embalado por quatro vitórias consecutivas, em que se destacam as exibições categóricas na Liga dos Campeões, frente ao Eintracht Frankfurt e Tottenham, o Sporting tem mais um teste de fogo, desta vez frente ao Boavista, na Invicta. Sem margem para falhar - estão a oito pontos do líder Benfica -, os leões não têm tarefa fácil: a equipa de Petit está melhor classificada na tabela e encontra-se também com a moral em alta. Nas últimas duas jornadas, venceu em casa o Paços de Ferreira, por 1-0, e fora o Arouca, por 2-1. Soma quatro vitórias em seis jogos, a melhor pontuação à passagem da sexta ronda desde 2001/02!