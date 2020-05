ANTF diz que jogos todos os dias podem originar "situações perigosas"

JN/Agências Hoje às 16:40 Facebook

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) admitiu, esta quarta-feira, que a dispersão de jogos da Liga ao longo da semana pode originar "situações perigosas", mas é "uma necessidade" dos clubes e das televisões.

Em declarações à agência Lusa, José Pereira mostrou-se preocupado por haver "muitos jogos em que se conhecem os resultados anteriores", o que pode "alterar comportamentos numa fase em que se caminha para o final do campeonato", mas assumiu que os treinadores, neste momento, não podem esperar "boas medidas".

"Naturalmente, não é benéfico, mas compreendemos. É uma necessidade que os clubes têm para terminar o campeonato e ir buscar as verbas das televisões e também deve ter a ver com a utilização dos estádios. Assumindo que nem todos estão preparados para receber jogos, é natural que alguns tenham de ser repetidos e, portanto, há essa necessidade também", analisou o líder da ANTF.

A diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Sónia Carneiro, afirmou na terça-feira, em entrevista à Rádio Renascença, que haverá futebol "de segunda a domingo, exceto em alguns dias de julho em que não será possível", de forma a terminar o campeonato até 26 de julho, após a interrupção devido à pandemia de covid-19.

Mas apesar de as equipas poderem responder de "forma diferente em termos físicos" à realização de vários jogos com um intervalo de apenas três ou quatro dias, a decisão não vai provocar "grandes alterações estratégicas", no entender de José Pereira.

"As equipas hoje têm um manancial de informação e observação 'in loco' que não vejo que sejam prejudicadas por causa disso. Estamos na ponta final, os jogadores são os mesmos e quase todas treinaram nos mesmos moldes, como acontece no princípio da época, apesar de aí poderem fazer jogos particulares", advertiu.

Quanto à possibilidade de virem a ser autorizadas cinco substituições, em vez de três, nas jornadas que faltam disputar, José Pereira lembrou que essa é "uma ideia que os treinadores discutem há muito tempo" e à qual se mostrou favorável "desde que não sirva para queimar tempo".

Por fim, o líder da ANTF admitiu que ocorram menos 'chicotadas psicológicas' na reta final do campeonato, dada a situação atípica que se vive atualmente e defendeu que os clubes "têm de ter juízo" para dar estabilidade às suas equipas para terem "o melhor desempenho possível" nesta fase.