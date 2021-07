Anthony Correia assina pelo Estrela da Amadora

JN Hoje às 20:15 Facebook

O defesa Anthony Correia é reforço, a título definitivo, do Estrela da Amadora. O jovem, de 21 anos, assina um contrato válido para as próximas duas temporadas.

O jovem central, de apenas 21 anos, formou-se no Vitória de Guimarães e no Leixões, sendo que, nas duas últimas épocas, representou o Braga, tendo alinhado na formação de sub-23 e na equipa B dos arsenalistas, nas quais participou em 44 jogos, tendo marcado dois golos.

Anthony Correia foi o nome que a SAD liderada por André Geraldes escolheu para colmatar a vaga deixada em aberto pela recente saída de Zé Pedro que, recorde-se, foi transferido para o F. C. Porto, no regresso do clube da Amadora aos campeonatos profissionais 13 anos depois de ter sido arredado da Primeira Divisão portuguesa, em 2008/09.