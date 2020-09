Anthony Lopes segura empate do Lyon na receção ao Nimes

JN/Agências Ontem às 23:42 Facebook

O guarda-redes português Anthony Lopes, com uma série de boas defesas, foi essencial para que o Lyon não perdesse, esta sexta-feira, na receção ao Nimes, para a quarta jornada da Liga francesa.

O resultado final no estádio Groupama foi 0-0, sendo que na primeira parte o Nimes teve boas ocasiões para marcar, que o internacional luso e a barra foram negando.

Logo aos quatro minutos, travou um remate de Fomba, a comprovar que o Nimes queria mesmo pontuar em Lyon. Aos 18 minutos, esteve ainda mais perto o golo do Nimes, com um remate de Ripart à barra.

Lopes voltou a brilhar aos 40 minutos, quando desviou um remate de Ferhat, que parecia levar o selo de golo.

O guardião português teve menos trabalho na segunda parte, em que a tónica foi a toada de ataque do Lyon e o muro da defesa dos visitantes a aparecer cada vez mais, à medida que se ia confirmando a conquista do ponto.

Ambas as equipas tiveram ocasiões para ganhar o jogo, mas o resultado é especialmente dececionante para o Lyon, um dos grandes em França, que soma assim terceiro jogo sem ganhar.

Na tabela do campeonato, o Lyon sobe provisoriamente a 10.º, com cinco pontos, e o Nimes a 12.º, com quatro pontos.