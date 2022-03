Anthony Taylor, o árbitro que faz a Macedónia do Norte sonhar

JN Hoje às 20:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Juiz inglês está nomeado para o jogo de terça-feira, no Estádio do Dragão, e esteve no ponto mais alto da história do adversário de Portugal.

12 de novembro de 2020. A Macedónia do Norte está a 90 minutos de garantir a presença na fase final de um Campeonato da Europa pela primeira vez, mas precisa de ganhar à Geórgia para dar vida à proeza, que é, até hoje, o ponto mais alto do futebol macedónio. Aos 56 minutos, Goran Pandev marca, garante a vitória e o apuramento. É o herói. O árbitro desse jogo histórico foi o inglês Anthony Taylor e na altura ninguém deu importância a esse facto. Até hoje.

É que, daqui a dois dias, a 29 de março de 2022, na final do "play-off" com Portugal (no Estádio do Dragão), a Macedónia do Norte voltará a estar a 90 minutos de mais uma proeza incrível, mas não contará com Goran Pandev, considerado o maior jogador da história do país. Por outro lado, Anthony Taylor voltará a estar presente e esse facto não foi desvalorizado.

A nomeação do árbitro inglês para o duelo com Portugal ganhou, imediatamente, destaque na Macedónia do Norte, com a imprensa local a recordar a coincidência, que, querem acreditar alguns, é vista mais como um sinal de que algo inédito voltará a acontecer, desta vez com a primeira presença dos macedónios num Campeonato do Mundo. Ao cuidado da seleção portuguesa.