Antiga figura do Manchester United diagnosticado com demência

O antigo avançado Denis Law comunicou, esta quinta-feira, que foi diagnosticado com demência vascular e Alzheimer.

Foi um dos melhores jogadores da história do Manchester United, somou vários títulos e venceu uma Bola de Ouro em 1964. Denis Law assumiu em comunicado o diagnóstico de umas das doenças mentais que mais afeta as pessoas na terceira idade.

"Estou na altura em que sinto que preciso de revelar a minha condição. Fui diagnosticado com demência mista, que é mais que um tipo de demência, no meu caso, Alzheimer e demência Vascular. Foi um ano muito difícil para todos e longos períodos de isolamento não ajudaram", escreveu Law.

O escocês explicou que se sentiu chateado, frustrado, confuso e preocupado, sobretudo com a família, tendo em conta que serão eles a lidar com o seu problema. "Reconheço como o meu cérebro está a deteriorar e como me falha a memória quando não quero. Entendo o que me está a acontecer e é por isso que quero falar da situação enquanto sou capaz, porque sei que vão haver dias em que não vou entender", pode ler-se no comunicado.

Law revelou que está determinado em continuar a ir a Old Trafford para assistir aos jogos do Manchester United, clube de coração. Apesar da dificuldade que admite que a doença é, mantém uma veia de alegria em retrospetiva à vida que teve.

"Não quero que as pessoas fiquem tristes se me esquecer de sítios, pessoas ou datas porque têm de saber que apreciei todas essas memórias e tive a sorte de experienciar o que tenho na vida... Uma família amorosa e que me suporta, uma ótima carreira a fazer o que gostei e a ser pago por isso, e amigos para a vida".

Manchester United referiu, em comunicado, que Law "vai ser sempre uma das grandes lendas do clube e toda a gente envia os melhores desejos para ele e para a família".

Denis Law tornou-se um dos melhores jogadores da história do Manchester United na década de 60, formando um trio com Bobby Charlton e George Best conhecido como "United Trinity" que conquistou vários títulos, incluíndo uma Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões) frente ao Benfica em 1967.