Antiga glória do Benfica conhece bem a realidade do futebol italiano 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Silvino Finalista de duas Taças de Campeões pelo Benfica e campeão europeu pelo Inter

Jogou no Benfica durante nove épocas, esteve em duas finais da Taça dos Campeões Europeus com a camisola das águias, foi campeão europeu como adjunto de José Mourinho no F. C. Porto e no Inter, o adversário dos encarnados esta noite. Silvino Louro, 64 anos, é um dos treinadores portugueses que melhor conhece a realidade do clube italiano.

"As equipas italianas são muito complicadas nas eliminatórias a dois jogos, ainda para mais o Inter com jogadores experientes. Vai ser difícil vencer 3-0. No entanto também se dizia que não era possível ganhar à Juventus e aconteceu. Pode ser que o Benfica esteja em dia sim, antes desta fase foi uma equipa personalizada e não tremia. Apesar de desejar a passagem, sinceramente acho difícil porque o Inter tem muita experiência e jogadores fortes taticamente. Isso viu-se na Luz com a estratégia de Inzaghi que cortou as linhas de passe e não deu chances ao Benfica de jogar o que estava habituado a fazer", sublinha, ao JN, o antigo guarda-redes.