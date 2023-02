Antigo avançado diz que não consegue pagar pensão de 1600 euros: "Tenho 13 filhos"

JN Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Peter Ndlovu, antigo avançado da Premier League, está envolvido numa polémica fora dos relvados devido à pensão de alimentos, que garante não conseguir pagar.

Ndlovu passou por clubes ingleses como Sheffield United ou o Birmingham, onde passou três e quatro temporadas, respetivamente, e agora com 49 anos e uma carreira fora dos relvados, está envolvido num caso fora do futebol. O antigo internacional pelo Zimbabué diz que não pode pagar a pensão de dois filhos, com os quais não mantém contacto, no valor de 1600 euros, porque já tem outros 11. Em tribunal, garantiu que não sabia da existência das crianças até 2016 e que foi impedido de manter contacto com elas.

"Tenho 13 filhos, incluindo estes. Estou obrigado a contribuir e a garantir a subsistência de todos. A mãe destas duas crianças não me informou das gravidezes nem dos partos. Soube da existência das crianças quando iniciou um processo a pedir uma pensão de alimentos, em 2016. Não há comunicação, relação ou qualquer contacto entre nós. Não tenho contacto com as crianças porque a mãe negou-me o acesso a elas", afirmou Ndlovu num tribunal de Joanesburgo, na África do Sul. Por ordem do tribunal, o ex-atleta vai ser obrigado a pagar 641 euros mensais à mãe dos dois filhos, um valor bem abaixo do que era exigido.

PUB

"Ganho um salário mensal, que utilizo para os próprios gastos, necessidades e responsabilidades, tendo ainda de contribuir para os gastos dos meus dependentes e outras obrigações. Simplesmente não posso dar 1600 euros do meu salário", sublinhou ainda.