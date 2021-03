Antigo avançado do F. C. Porto deixa hospital após "batalha vencida"

JN/Agências Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Fabiano já ultrapassou a covid-19, deixando esta quinta-feira o hospital onde o ex-futebolista brasileiro ficou em observação antes da "batalha vencida".

"Essa foi uma das mais duras [batalhas] que já encarei. Quando se tem saúde vamos atrás dos objetivos por mais difíceis que eles sejam. Mas quando algo afeta a nossa saúde e perdemos o controle das coisas, a luta é bem mais complicada", escreveu o ex-atleta nas redes sociais.

Fabiano testou positivo a semana passada e, após recomendação do médico que o acompanhava, dirigiu-se ao hospital onde ficou "sob observação", apesar de admitir sentir-se "bem" e com um quadro clínico "estável".

"Graças a Deus, a minha família, amigos e a essa equipe fantástica estou livre", acrescentou na legenda a uma foto onde surge rodeado da equipa médica que o acompanhou.

Luís Fabiano jogou no F. C. Porto em 2004/05, fazendo três golos em 27 jogos, e notabilizou-se na Europa ao serviço do Sevilha, numa carreira em que jogou 45 vezes pela seleção do Brasil (28 golos).

O Brasil já registou 300.685 óbitos e 12.220.011 casos positivos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP