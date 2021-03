Antigo avançado do F. C. Porto internado com covid-19

JN/Agências Hoje às 20:02 Facebook

Luís Fabiano, antigo avançado brasileiro do F. C. Porto, está hospitalizado após ter testado positivo à covid-19 e ter apresentado sintomas, avançou esta quarta-feira a assessoria do ex-futebolista brasileiro.

"O atacante de facto testou positivo à covid-19 na semana passada, mas encontra-se bem neste momento", garante a Comsport, que gere a comunicação do antigo atleta.

Depois de ter sentido "sintomas relacionados à doença" nos últimos dias, "Fabuloso" foi recomendado pelo médico que o acompanhava a dirigir-se ao hospital, ficando então "sob observação".

Apesar da hospitalização, o antigo avançado "sente-se bem e tem um quadro estável".

Luís Fabiano jogou no F. C. Porto em 2004/05, fazendo três golos em 27 jogos, e notabilizou-se na Europa ao serviço do Sevilha, numa carreira em que jogou 45 vezes pela seleção do Brasil (28 golos).