Antigo avançado do Marselha executado a tiro aos 22 anos

O antigo avançado do Marselha Adel Santana Mendy foi morto a tiro, na sexta-feira, na cidade do clube que chegou a representar. Tinha 22 anos.

O jogador vestia atualmente a camisola do Aubagne, da quarta divisão francesa. O clube deixou uma mensagem de pesar e de condolências à família do atleta.

O jovem de 22 anos terá sido assassinado com dois tiros, de acordo com o jornal francês "La Provence", que foram disparados quando se encontrava reunido com um grupo de amigos na rua.

Santana Mendy integrou a formação do Marselha em 2018.