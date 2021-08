Antigo colega de Ronaldo no United não acredita na transferência para o City

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:05 Facebook

Wayne Rooney foi colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United e não acredita que o português se vá transferir para o antigo rival.

Rooney e Ronaldo partilharam o balneário do Manchester United durante cinco anos e desenvolveram uma parceria goleadora em Inglaterra. Em relação aos mais recentes rumores acerca da contratação do português por parte do Manchester City, rival do United, o antigo avançado inglês explicou que não acredita nesta transferência devido à imagem que Ronaldo deixou em Old Trafford.

"Eu acho que o Cristiano tem um legado muito bom no United e sei o quão orgulhoso ele é como jogador e pessoa. Não consigo vê-lo a juntar-se ao City, mas é futebol por isso nunca se sabe. Houve alguns que o fizeram, mas nenhum ao nível do Cristiano, não consigo ver isso como uma opção para ele", referiu, em declarações à "talkSPORT".

A rivalidade entre City e United é sentida de forma intensa por Wayne Rooney, que não vê como opção jogar pelos 'cityzens'. "Toda a gente sabe que eu nunca conseguiria jogar pelo City ou Liverpool (também um rival direto). Isso é óbvio, mas toda a gente é diferente, para mim não seria opção", explicou.

Cristiano Ronaldo conquistou 10 títulos pelo Manchester United, tendo marcado 118 golos em 292 jogos pelos "red devils".