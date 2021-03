Antigo defesa portista Branco internado no Rio de Janeiro

JN/Agências Hoje às 18:01 Facebook

O antigo futebolista Cláudio Leal, conhecido como Branco, que jogou no F. C. Porto e foi campeão mundial pelo Brasil em 1994, está internado num hospital do Rio de Janeiro com covid-19.

O internamento do antigo defesa foi confirmado à agência noticiosa EFE por fonte hospitalar, que não desmentiu a possibilidade de se tratar de uma infeção pelo novo coronavírus.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a qual Branco trabalha como coordenador das camadas jovens, não comentou o assunto.

Segundo o portal GloboEsporte, Branco, de 56 anos, é um dos seis infetados com o SARS-CoV-2 detetados no grupo de pessoas que viajaram recentemente com a seleção brasileira de sub-18 para o Recife, para um estágio e várias partidas particulares.

Branco, que alinhou no F. C. Porto entre 1988 e 1990, foi uma das peças fundamentais da seleção brasileira que em 1994, sob o comando de Carlos Alberto Parreira, se sagrou campeã mundial.