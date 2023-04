Antigo diretor desportivo do Nice acusa Christophe Galtier de racismo

JN Hoje às 11:32 Facebook

Christophe Galtier, atual treinador do PSG, foi acusado pelo antigo diretor do Nice, Julien Fournier, de racismo, revela o jornalista Romain Molina e o programa "After-Foot" da estação "RMC Sport".

Aquando da sua saída do Nice, Fournier, que conviveu com Galtier na época 2021/2022, terá enviado um email aos donos do clube em que denunciava que o treinador lhe terá dito que a equipa "não podia ter tantos negros e muçulmanos".

O antigo diretor desportivo do clube do sul de França acrescenta que o filho adotivo de Galtier, John Valovic-Galtier, lhe terá dito que montou uma equipa que "só tem negros e metade dela está na mesquita nas tardes de sexta-feira", o que deixou o dirigente indignado.

Em setembro do ano passado, após a mudança do técnico para o PSG, Fournier já havia dito que se revelasse "as verdadeiras razões" que levaram ao choque entre ambos, "Christophe Galtier nunca mais entrará num balneário, na França ou na Europa".