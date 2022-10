Antigo guarda-redes do Arouca sofre golo de baliza a baliza

JN Hoje às 12:40 Facebook

Uma reposição de bola do guarda-redes argelino Moustapha Zeghba valeu o segundo golo do Damac na vitória por 2-0 sobre o Al-Tai, orientado por Pepa, na liga saudita. Na baliza adversária estava o antigo guardião do Arouca, Victor Braga

Moustapha Zeghba viveu um momento único na vitória do Damac sobre o Al-Tai, equipa que é comandada por Pepa, em jogo a contar para a 5.ª jornada da liga da Arábia Saudita.

Ao minuto 78, o argelino pontapeou a bola desde a sua área para o ataque. Após bater no relvado, ela ganhou velocidade e surpreendeu o antigo guarda-redes do Arouca, Victor Braga.