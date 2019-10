Antigo guarda-redes Petr Cech volta a calçar luvas no hóquei no gelo

Hoje às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo internacional checo Petr Cech, que terminou recentemente a carreira de futebolista e que desempenha funções de conselheiro técnico no Chelsea, vai representar o Guildford Phoenix, uma equipa da quarta divisão britânica de hóquei no gelo.

O ex-guarda-redes, de 37 anos, que deixou os relvados no último verão ao serviço do Arsenal, vai voltar a calçar as luvas para defender as balizas, porém no hóquei no gelo, uma modalidade que praticou enquanto jovem, na República Checa, e que acompanha com regularidade.

"Estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar pelos Phoenix e ter esta experiência. Espero conseguir ajudar esta jovem equipa a alcançar os seus objetivos para esta temporada. Após 20 anos de futebol profissional, vai ser uma experiência maravilhosa praticar um desporto de que tanto gosto e que joguei em criança", disse Cech, em declarações divulgadas no site do Guildford Phoenix.

O histórico guardião internacional checo iniciou a carreira de futebolista em 1999, ao serviço do Chmel Blsany, do seu país natal, antes de representar Sparta de Praga, Rennes, Chelsea e Arsenal.

Ao longo dos 20 anos de carreira, Cech conquistou quatro ligas inglesas, cinco taças de Inglaterra, três taças da Liga inglesa, quatro supertaças de Inglaterra, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, além de um Europeu de sub-21 com a República Checa, em 2002.