Antigo internacional brasileiro Richarlyson assume-se bissexual

Ex-médio que se destacou no São Paulo tornou-se no primeiro jogador da Liga brasileira e da seleção canarinha a falar abertamente sobre o tema

Três vezes campeão brasileiro, duas vezes vencedor da Taça Libertadores e ainda com um título mundial de clubes, o agora comentador desportivo Richarlyson assumiu-se bissexual, em entrevista ao podcast 'Nos Armários dos Vestiários'.

"A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me envolvi com homem e com mulher. Só que hoje eu digo aqui e estará estampada a notícia: 'Richarlyson é bissexual'. E o meme já vem pronto. Dirão: 'Mas jura? Não imaginava'. Eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas então? Vou fazer o quê? Nada...", disse, apesar dos jornalistas que fazem o podcast já terem explicado que em momento algum questionaram o jogador sobre a sua sexualidade.

"Vai sair uma manchete em que o Richarlyson disse num podcast que é bissexual. Vão chover reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso", garante o antigo médio.

O duas vezes internacional pelo Brasil afirmou ainda que o futebol é visto como coisa de macho. "Isso deixou-me muito triste porque em nenhum momento eu senti que aquilo era uma coisa normal. Era uma coisa muito pejorativa. Isso foi muito ruim não só para mim. Ser homossexual não é demérito para ninguém, e no futebol não deveria ser um assunto tão polémico. Nunca deixei que isso atrapalhasse o que eu quero para minha vida, não vai ser uma frase, uma palavra, uma discussão ou um idiota que tentou de forma vulgar maltratar uma classe? Pelo amor de Deus, quanto sofrimento tem na classe LGBTQIA+?", questiona Richarlyson.

Ao longo da carreira profissional, Richarlyson passou por diversos emblemas brasileiros, destacando-se no São Paulo e no Atlético Mineiro. Na Europa, representou os austríacos do Salzburgo.