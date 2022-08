Antigo internacional português Secretário hospitalizado após acidente de viação

Sara Oliveira e Miguel Pataco Hoje às 21:31, atualizado às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Secretário, antigo defesa de F. C. Porto e Real Madrid, entre outros, está hospitalizado após um acidente de viação

Carlos Secretário, antigo internacional português que representou o F. C. Porto em duas passagens na década de noventa e na primeira década dos anos 2000, com passagem pelo Real Madrid pelo meio, está hospitalizado, apurou o JN, como consequência de um acidente de viação.

Secretário, 52 anos, deixou os relvados na temporada 2004/05 ao serviço do Maia e desde então dedicou-se ao papel de treinador, com passagem em vários clubes em Portugal e França.

Depois do encontro com o Vizela, Sérgio Conceição havia falado de um antigo colega que estava hospitalizado. O atual treinador do F. C. Porto jogou três épocas como sénior com Secretário.