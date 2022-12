Antigo internacional suíço morre aos 25 anos durante as férias

JN Hoje às 16:38 Facebook

Elia Alessandrini, defesa do Stade-Lausanne, morreu quando cumpria um período de férias. As causas da morte ainda não são conhecidas.

O futebol suíço está de luto. Elia Alessandrini, defesa do Stade-Lausanne, da segunda, morreu aos 25 anos durante as férias. As causas da morte do jogador, que fazia parte do plantel do Stade-Lausanne - cumpriu quatro jogos durante esta temporada - não foram reveladas.

Alessandrini fez toda a formação no Young Boys mas nunca chegou a disputar nenhum jogo pela equipa principal. O defesa mudou-se, depois, para o Thun em 2017/18, o primeiro ano como sénior. O jogador, que foi internacional pela seleção suíça dos sub-15 aos sub-20, passou ainda por FC Chiasso e SC Kriens.