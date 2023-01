Antigo internacional turco pede para divulgarem palestra de Jorge Jesus

JN Hoje às 17:43 Facebook

As melhorias do Fenerbahçe na segunda parte do jogo diante do Alanyaspor, para a Liga turca, deixou o antigo internacional Nihat Kahveci impressionado e a pedir que a palestra de Jorge Jesus seja divulgada.

Nihat Kahveci, antigo internacional turco que desempenha, atualmente, o papel de comentador desportivo, ficou impressionado com a transformação do Fenerbahçe, após o intervalo, no jogo frente ao Alanyaspor.

A equipa comandada pelo português Jorge Jesus fechou a primeira parte a perder por 1-0, mas conseguiu dar a volta ao resultado no segundo tempo graças ao "bis" do internacional belga Michy Batshuayi.

"O que é que aconteceu? Uma primeira parte completamente diferente da segunda. O que é que o Jesus fez ao intervalo? Permitam que o Fenerbahçe divulgue o conteúdo dos discursos. Peço isso ao Ali Koç [presidente do Fenerbahçe]", atirou Nihat Kahveci, num programa televisivo.

Após 17 jornadas realizadas, o Fenerbahçe lidera, de forma provisória, a Liga turca, com 35 pontos, mais dois do que o Galatasaray, que defronta o Ankaragücü esta quarta-feira.