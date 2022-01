Antigo jogador do Famalicão detido por tentar entrar em estádio com arma

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:55 Facebook

Schiappacasse representou o Famalicão em 2019/20.

Nicolás Schiappacasse teve uma passagem curta pelo futebol português, no Famalicão, e agora está emprestado pelo Sassuolo ao Peñarol, do Uruguai, de onde é natural. O avançado de 23 anos foi detido por tentar entrar no estádio da equipa na posse de uma arma e oito munições.

Esta teria como destino um adepto presente nas bancadas e Schiappacasse poderá ser acusado de tráfico de armas, o que lhe pode valer uma pena de seis anos de prisão, segundo avançou o jornal "El Observador". Para além do futebolista, o condutor do carro onde seguia (que já tem antecedentes por tráfico de droga) e dois amigos foram igualmente detidos.