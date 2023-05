Antigo jogador do Sporting confessa liderar rede de tráfico de droga

JN Hoje às 21:05 Facebook

Santiago Contreras, conhecido no mundo do futebol como Koke, confessou em tribunal que era o líder de uma rede de tráfico de droga e enfrenta uma pena de seis anos de prisão.

Durante o julgamento, que arrancou no dia 27 de março, Koke explicou que era ele quem decidia a quantidade, o preço e o destino da droga, que era distribuída por diversos países europeus.

Hoje com 40 anos, Koke despontou no Málaga, de onde saiu rumo ao Marselha. O clube francês emprestou-o ao Sporting na época 2005/2006, com a passagem do avançado espanhol a saldar-se em três golos nos sete jogos em que participou.

Depois de vários anos na Grécia, ao serviço do Aris Salónica, onde se retirou em 2015/2016, Koke passou alguns anos da carreira em países como os Estados Unidos da América, o Azerbaijão, a Bolívia e a Índia.