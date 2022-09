Antigo jogador suíço morre aos 34 anos vítima de cancro

Nicolas Schindelholz, antigo futebolista do Basileia, Thun, Luzern e Aarau, faleceu, neste domingo, vítima de doença prolongada.

Há duas épocas sem competir, por motivos de saúde, Nicolas Schindelholz faleceu neste domingo, aos 34 anos, vítima de cancro.

O defesa suíço, que disputou 177 jogos e apontou oito golos numa carreira iniciada em 2006/07 no Basileia, deixou de jogar em 2019/20, não tendo conseguido vencer a batalha contra o cancro.

Numa nota publicada nas redes sociais, o Basileia lamentou a morte do antigo capitão da equipa de sub-21.

"O Basileia está chocado com esta notícia e expressa as sentidas condolências à família enlutada. Descanse em paz, Nico", lê-se na conta do Twitter do clube suíço.

Além do Basileia, Nicolas Schindelhol representou ainda o Thun, Luzern e Aarau, isto numa carreira totalmente preenchida pelo futebol suíço.