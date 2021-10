Antigo médio do F.C. Porto é o novo treinador do Pedroso

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:03 Facebook

Paulo Assunção foi oficializado esta quinta-feira como novo técnico do F.C. Pedroso.

Com apenas uma vitória em seis jogos para a Série 2 da Divisão de Elite da AF Porto, o Pedroso apresentou esta quinta-feira Paulo Assunção como novo treinador do clube. O antigo jogador do F.C. Porto será acompanhado por Cristiano Freitas, adjunto, nesta que será a sua primeira experiência como técnico principal.

O Pedroso encontra-se no penúltimo lugar da Série 2 da Divisão de Elite da AF Porto, a quinta divisão portuguesa. Paulo Assunção foi tri-campeão pelo F.C Porto (2005 a 2008) e uma peça importante no meio campo de Jesualdo Ferreira.

Transferiu-se para o Atlético Madrid em 2008/09 e foi uma das figuras que ganhou a Liga Europa em 2009/10.