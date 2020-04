Antigo vice-presidente aponta corrupção no Barcelona

Hoje às 20:32 Facebook

Emili Rousaund foi um dos dirigentes que deixaram o clube nos últimos dias por divergência com o presidente Josep Maria Bartomeu.

Emili Rousaund atacou a Direção do Barcelona, depois de ter abandonado o clube na semana passada por estar em desacordo com Josep Maria Bartomeu, o presidente dos "culés", em vários assuntos.

"A existência de corrupção no seio clube está patente no caminho já demonstrado pela desintegração de contratos entre empresas vinculadas (uma radicada num paraíso fiscal) com a finalidade de evitar os controlos internos, as aprovações por parte do Comité de Adjudicação e pela junta diretiva", lê-se no comunicado de Emili Rousaund, publicado esta terça-feira.

"Estas irregularidades, foram a causa da minha demissão. Ainda assim, não se pode menosprezar que é uma obrigação moral, mas também legal, denunciar publicamente ações irregulares que podem ser constitutivas de delito", acrescenta.

O Barcelona já havia ameaçado Emili Rousaund com um processo em tribunal na sequência de outras acusações feitas pelo anterior vice-presidente.