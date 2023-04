Antigo vice-presidente do Benfica acusa F. C. Porto de pressionar árbitros

JN Hoje às 17:46 Facebook

António Figueiredo, antigo vice-presidente do Benfica, abordou, esta segunda-feira, a publicação de Vítor Baía e a exibição do clube encarnado diante do Chaves.

O administrador da SAD e vice-presidente do F. C. Porto, Vítor Baía, recorreu, na sexta-feira, às redes sociais para deixar um recado à arbitragem e pediu que "não se repitam erros que influenciam resultados". O antigo internacional português comentou uma frase que havia sido proferida por Sérgio Conceição, na antevisão do encontro com o Santa Clara, em que o técnico alertava que "todos os intervenientes (do jogo) têm de dar o seu melhor", uma vez que qualquer erro pode ser decisivo nesta reta final do campeonato.

Esta segunda-feira, António Figueiredo, antigo vice-presidete do Benfica, comentou a publicação de Vítor Baía, acusando o clube azul e branco de querer pressionar os árbitros.

"Acha que o Vítor Baía veio falar por falar? Claro que não. Veio falar porque está a servir o objetivo de pressionar os árbitros a tomar decisões a favor do F. C. Porto". afirmou António Figueiredo em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

"No segundo penálti [F. C. Porto-Santa Clara] não tenho dúvidas, mas imagine que no primeiro, em vez de estar lá a camisola de um jogador do F. C. Porto era do Benfica? O alarido que seria. Eu vi o jogo com atenção e aquilo não é penálti nem aqui, nem na China. Em Chaves [jogo em que o Benfica perdeu 1-0] demos uma primeira parte de avanço, resultado totalmente injusto. Na segunda parte, o Benfica carregou, mas não conseguiu. Por enquanto estamos na frente, com quatroo pontos de avanço", concluiu.