Antigos campeões Leeds e Leicester descem ao segundo escalão

Leeds United, três vezes campeão inglês, e Leicester City, vencedor da Premier League em 2015/16, foram, este domingo, despromovidos ao segundo escalão, enquanto o também histórico Everton se salvou na 38.ª e última jornada.

No adeus à Premier League, com praticamente tudo decidido na frente, as atenções estavam viradas para a luta pela manutenção, com o Leeds, goleado em casa pelo Tottenham, por 4-1, e o Leicester, que bateu no seu terreno o West Ham por 2-1, a acompanharem o Southampton até ao Championship na próxima temporada.

Em Liverpool, o triunfo por 1-0 sobre o Bournemouth foi suficiente para o Everton fazer a festa da manutenção, com o maliano Doucoure a ser o herói da partida (e da temporada) com um remate certeiro aos 58 minutos.

Campeão em 1968/69, 1973/74 e 1991/92, na última temporada como Primeira Divisão (prova passou a Premier League em 1992/93), o Leeds United volta a cair, assim como o Leicester City, de Ricardo Pereira, que "chocou" o mundo quando conquistou a competição há sete épocas.

Ao continuar entre os "grandes", o Everton vai reforçar o estatuto de equipa com mais presenças no principal escalão do futebol inglês (vai chegar às 121) e, em 2023/24, irá cumprir 70 anos consecutivos.

Karry Kane até bisou na vitória do Tottenham em Leeds, mas a goleada dos "spurs" de pouco serviu, já que os londrinos acabaram mesmo por terminar no oitavo posto e vão ficar sem provas europeias na próxima temporada.

O avançado inglês chegou aos 30 golos na Premier League e ficou no segundo posto a seis do norueguês Haaland (Manchester City), melhor marcador.

O único lugar ainda vago, para a Liga Conferência Europa, acabou por ficar com o Aston Villa, que recebeu e bateu o Brighton, que já tinha a Liga Europa assegurada, por 2-1. Será a primeira presença europeia do emblema de Birmingham em 13 anos.

Em destaque esteve Diogo Jota no Liverpool, ao assinar um "bis" no empate (4-4) na casa do Southampton, enquanto Bruno Fernandes deu a vitória, e o pódio, ao Manchester United, no triunfo por 2-1 sobre o Fulham, de Marco Silva, em Old Trafford.

Diogo Dalot foi igualmente titular nos "red devils", assim como João Palhinha na equipa de Londres.

Já claramente a pensar na final da Taça de Inglaterra (Manchester United) e da Liga dos Campeões (Inter Milão), o campeão Manchester City poupou (e muito) no jogo em Londres com o Brentford (Bernardo Silva foi suplente não utilizado e Rúben Dias nem esteve na ficha de jogo) e despediu-se com uma derrota por 1-0.

Destaque ainda para o Arsenal, que "cheirou" o título esta época, que "esmagou" na capital inglesa o Wolverhampton por 5-0.